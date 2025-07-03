Selskapskatalog
Catholic Health Services
Catholic Health Services Lønninger

Catholic Health Servicess medianlønn er $487,550 for en Lege . Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Catholic Health Services. Sist oppdatert: 11/20/2025

Lege
$488K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Catholic Health Services er Lege at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $487,550. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Catholic Health Services er $487,550.

Andre ressurser

