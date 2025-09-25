Selskapskatalog
Carousell Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Singapore hos Carousell utgjør totalt SGD 112K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Carousells totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Median Pakke
company icon
Carousell
Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Totalt per år
SGD 112K
Nivå
L4
Grunnlønn
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos Carousell?

SGD 210K

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Carousell in Singapore ligger på en årlig totalkompensasjon på SGD 198,312. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Carousell for Programvareutvikler rollen in Singapore er SGD 119,973.

Andre ressurser