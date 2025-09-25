Selskapskatalog
CarGurus
  • Lønninger
  • Programvareutviklingsleder

  • Alle Programvareutviklingsleder lønninger

CarGurus Programvareutviklingsleder Lønninger

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in United States hos CarGurus utgjør totalt $355K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CarGuruss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Median Pakke
company icon
CarGurus
Senior Software Engineering Manager
Cambridge, MA
Totalt per år
$355K
Nivå
M3
Grunnlønn
$205K
Stock (/yr)
$120K
Bonus
$30K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
15 År
Hva er karrierenivåene hos CarGurus?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos CarGurus er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos CarGurus in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $500,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos CarGurus for Programvareutviklingsleder rollen in United States er $361,500.

