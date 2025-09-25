Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos CarGurus varierer fra $154K per year for Software Engineer til $272K per year for Principal Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $244K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CarGuruss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos CarGurus er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
