Selskapskatalog
CarGurus
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktleder

  • Alle Produktleder lønninger

CarGurus Produktleder Lønninger

Produktleder-kompensasjon in United States hos CarGurus utgjør totalt $210K per year for Senior Product Manager. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $220K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CarGuruss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$210K
$167K
$17.9K
$25.7K
Lead Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Vis 1 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos CarGurus er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Produktleder tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Produktleder at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $257,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the Produktleder role in United States is $224,750.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for CarGurus

Relaterte selskaper

  • Zillow
  • eBay
  • SoFi
  • Etsy
  • Pandora
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser