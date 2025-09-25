Selskapskatalog
Produktdesigner-mediankompensasjonspakken in United States hos CarGurus utgjør totalt $187K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CarGuruss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Median Pakke
company icon
CarGurus
Product Designer
Boston, MA
Totalt per år
$187K
Nivå
Senior
Grunnlønn
$150K
Stock (/yr)
$22K
Bonus
$15K
År i selskapet
0-1 År
Års erfaring
11+ År
Hva er karrierenivåene hos CarGurus?

$160K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos CarGurus er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesigner hos CarGurus in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $380,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos CarGurus for Produktdesigner rollen in United States er $183,750.

