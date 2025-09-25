Selskapskatalog
CarGurus
CarGurus Dataanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Dataanalytiker totalkompensasjonen in United States hos CarGurus varierer fra $123K til $179K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CarGuruss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$140K - $162K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$123K$140K$162K$179K
Vanlig Område
Mulig Område

$160K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos CarGurus er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Andre ressurser