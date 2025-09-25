Selskapskatalog
CarGurus
CarGurus Forretningsanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Forretningsanalytiker totalkompensasjonen in United States hos CarGurus varierer fra $65.6K til $95.2K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CarGuruss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$74.4K - $86.4K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$65.6K$74.4K$86.4K$95.2K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Forretningsanalytiker innrapporteringers hos CarGurus for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos CarGurus er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Forretningsanalytiker at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $95,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the Forretningsanalytiker role in United States is $65,600.

