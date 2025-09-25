Selskapskatalog
CareStack
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

CareStack Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in India hos CareStack utgjør totalt ₹1.68M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CareStacks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Median Pakke
company icon
CareStack
Software Engineer
hidden
Totalt per år
₹1.68M
Nivå
hidden
Grunnlønn
₹1.68M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos CareStack?

₹13.94M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹2.61M+ (noen ganger ₹26.14M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Programvareutvikler sa CareStack in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹4,098,143. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa CareStack para sa Programvareutvikler role in India ay ₹1,205,892.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for CareStack

Relaterte selskaper

  • Microsoft
  • Spotify
  • Square
  • Lyft
  • Pinterest
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser