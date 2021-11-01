Caption Health Lønninger

Caption Healths lønnsområde varierer fra $129,848 i total kompensasjon årlig for Forretningsanalytiker i nedre ende til $186,563 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Caption Health . Sist oppdatert: 8/13/2025