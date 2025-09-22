Selskapskatalog
Capital.com
Capital.com Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Poland hos Capital.com utgjør totalt PLN 390K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Capital.coms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Median Pakke
company icon
Capital.com
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totalt per år
PLN 390K
Nivå
hidden
Grunnlønn
PLN 390K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År i selskapet
0-1 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Capital.com?

PLN 600K

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn
Praksisplasslønn

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Capital.com in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 426,380. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Capital.com for the Programvareutvikler role in Poland is PLN 363,553.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Capital.com

Andre ressurser