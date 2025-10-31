Selskapskatalog
Capital One
  • Lønninger
  • UX-forsker

  • Alle UX-forsker lønninger

Capital One UX-forsker Lønninger

UX-forsker-mediankompensasjonspakken in United States hos Capital One utgjør totalt $133K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Capital Ones totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/31/2025

Median Pakke
company icon
Capital One
UX Design Researcher
Richmond, VA
Totalt per år
$133K
Nivå
Senior Product Designer
Grunnlønn
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8K
År i selskapet
4 År
Års erfaring
7 År
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
Options

Hos Capital One er Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos Capital One in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $264,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Capital One for UX-forsker rollen in United States er $134,000.

Andre ressurser