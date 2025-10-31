Programvareutviklingsleder-kompensasjon in United States hos Capital One varierer fra $221K per year for Manager til $628K per year for VP. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $325K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Capital Ones totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/31/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
Ingen lønninger funnet
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Capital One er Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)