Produktleder-kompensasjon in United States hos Capital One varierer fra $111K per year for Associate til $523K per year for Vice President. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $191K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Capital Ones totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/31/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate
$111K
$107K
$0
$3.8K
Senior Associate
$132K
$126K
$0
$6.1K
Principal Associate
$126K
$117K
$500
$8.3K
Manager
$189K
$177K
$0
$12.4K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Capital One er Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)