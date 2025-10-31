Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige Grafisk designer totalkompensasjonen in United States hos Capital One varierer fra $89.6K til $127K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Capital Ones totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/31/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$102K - $116K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$89.6K$102K$116K$127K
Vanlig Område
Mulig Område

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
Options

Hos Capital One er Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)



Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Grafisk designer hos Capital One in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $127,440. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Capital One for Grafisk designer rollen in United States er $89,640.

