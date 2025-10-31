Datavitenskaper-kompensasjon in United States hos Capital One varierer fra $136K per year for Associate Data Scientist til $198K per year for Lead Data Scientist. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $172K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Capital Ones totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/31/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Capital One er Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)
Inkluderte stillingerSend inn ny stilling