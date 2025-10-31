Selskapskatalog
Capital One
Capital One Dataanalytiker Lønninger

Dataanalytiker-mediankompensasjonspakken in United States hos Capital One utgjør totalt $120K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Capital Ones totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/31/2025

Median Pakke
company icon
Capital One
Data Analyst
Vienna, VA
Totalt per år
$120K
Nivå
Senior
Grunnlønn
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
År i selskapet
1 År
Års erfaring
1 År
Hva er karrierenivåene hos Capital One?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
Options

Hos Capital One er Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataanalytiker hos Capital One in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $139,900. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Capital One for Dataanalytiker rollen in United States er $120,000.

Andre ressurser