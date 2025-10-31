Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige Kundesuksess totalkompensasjonen in United States hos Capital One varierer fra $153K til $209K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Capital Ones totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/31/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$164K - $198K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$153K$164K$198K$209K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
Options

Hos Capital One er Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kundesuksess hos Capital One in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $208,800. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Capital One for Kundesuksess rollen in United States er $153,000.

