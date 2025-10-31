Selskapskatalog
Capital One
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Administrativ assistent

  • Alle Administrativ assistent lønninger

Capital One Administrativ assistent Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Capital Ones totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/31/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Vanlig Område
Mulig Område
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 1 flere Administrativ assistent innrapporteringer hos Capital One for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
Options

Hos Capital One er Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Administrativ assistent tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Administrativ assistent hos Capital One in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$103,188. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Capital One for Administrativ assistent rollen in Canada er CA$72,680.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Capital One

Relaterte selskaper

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser