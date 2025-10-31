Selskapskatalog
Capita
  • Lønninger
  • Løsningsarkitekt

  • Alle Løsningsarkitekt lønninger

Capita Løsningsarkitekt Lønninger

Løsningsarkitekt-mediankompensasjonspakken in United Kingdom hos Capita utgjør totalt £92.8K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Capitas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/31/2025

Median Pakke
company icon
Capita
Solution Architect
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£92.8K
Nivå
-
Grunnlønn
£84.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£8.4K
År i selskapet
7 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Capita?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Bidra

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Løsningsarkitekt hos Capita in United Kingdom ligger på en årlig totalkompensasjon på £101,949. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Capita for Løsningsarkitekt rollen in United Kingdom er £92,846.

Andre ressurser