Canoo
  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • Alle Produktdesigner lønninger

Canoo Produktdesigner Lønninger

Produktdesigner-mediankompensasjonspakken in United States hos Canoo utgjør totalt $160K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Canoos totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Median Pakke
company icon
Canoo
Product Designer
Los Angeles, CA
Totalt per år
$160K
Nivå
-
Grunnlønn
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
13 År
Hva er karrierenivåene hos Canoo?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Canoo er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesigner hos Canoo in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $210,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Canoo for Produktdesigner rollen in United States er $177,500.

