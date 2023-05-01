Canada Drives Lønninger

Canada Drivess lønnsområde varierer fra $79,600 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $109,828 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Canada Drives . Sist oppdatert: 8/12/2025