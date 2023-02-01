Selskapsoversikt
Cambridge Associates
Cambridge Associates Lønninger

Cambridge Associatess lønnsområde varierer fra $62,088 i total kompensasjon årlig for Finansanalytiker i nedre ende til $201,070 for Forretningsanalytiker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Cambridge Associates. Sist oppdatert: 8/12/2025

$160K

Forretningsanalytiker
$201K
Dataanalytiker
$80.4K
Dataanalytiker
$134K

Finansanalytiker
$62.1K
Programvareingeniør
$86.8K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Cambridge Associates er Forretningsanalytiker at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $201,070. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Cambridge Associates er $86,832.

Andre ressurser