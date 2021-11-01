Selskapskatalog
Cambia Health Solutions
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Cambia Health Solutions Lønninger

Cambia Health Solutionss lønn varierer fra $74,157 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $274,365 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Cambia Health Solutions. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $112K
Regnskapsfører
$137K
Aktuar
$137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Forretningsanalytiker
$74.2K
Dataanalytiker
$83.6K
Produktleder
$122K
Programvareutviklingsleder
$274K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Cambia Health Solutions er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $274,365. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cambia Health Solutions er $122,385.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Cambia Health Solutions

Relaterte selskaper

  • Kaiser Permanente
  • Battelle
  • Ascension
  • Highmark
  • Banner Health
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser