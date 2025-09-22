Selskapskatalog
Calendly
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

Calendly Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in United States hos Calendly utgjør totalt $175K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Calendlys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Median Pakke
company icon
Calendly
Software Engineer
Atlanta, GA
Totalt per år
$175K
Nivå
L3
Grunnlønn
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Calendly?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Calendly er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Calendly in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $217,150. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Calendly for Programvareutvikler rollen in United States er $160,210.

