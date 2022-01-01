Selskapskatalog
ByteDance Lønninger

ByteDances lønn varierer fra $16,519 i total kompensasjon per år for en Regnskapsfører på laveste nivå til $1,207,230 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ByteDance. Sist oppdatert: 11/21/2025

ByteDance logo
Programvareingeniør
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS-utvikler

Mobil Programvareutvikler

Frontend Programvareutvikler

Maskinlæringsingeniør

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Nettverksingeniør

Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler

Dataingeniør

Produksjon Programvareutvikler

Sikkerhets Programvareutvikler

Nettstedspålitelighetssingeniør

Virtuell Virkelighet Programvareutvikler

Utvikleradvokat

Forskningsviter

Produktleder
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Markedsføring
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Produktmarkedsføringsleder

Datavitenskaper
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Produktdesigner
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX-designer

UI-designer

Salg
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Kontosjef

Kontoleder

Rekrutterer
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Talent Sourcer

Lederrekrutterer

Teknisk Rekrutterer

Programleder
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Programvareutviklingsleder
3-1 $584K
3-2 $794K
Teknisk programleder
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Personalavdeling
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Cybersikkerhetsanalytiker
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Forretningsanalytiker
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Dataanalytiker
1-2 $125K
2-1 $163K
Prosjektleder
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Forretningsoperasjonsleder
2-1 $167K
2-2 $208K
Forretningsoperasjoner
Median $235K
Forretningsutvikling
Median $165K
Tillit og sikkerhet
Median $118K
UX-forsker
2-2 $237K
3-1 $296K
Datavitenskap-leder
Median $409K
Partnerleder
Median $205K
Finansanalytiker
Median $150K
Maskinvareingeniør
Median $350K
Juridisk
Median $127K

Juridisk Rådgiver

Ledelsesrådgiver
Median $200K
Markedsføringsoperasjoner
Median $89.9K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $74.1K
Inntektsoperasjoner
Median $120K
Løsningsarkitekt
Median $278K

Dataarkitekt

Skysikkerhetsarkitekt

Regnskapsfører
$16.5K

Teknisk Regnskapsfører

Administrativ assistent
$49.8K
Stabssjef
$247K
Tekstforfatter
$63.3K
Bedriftsutvikling
$233K
Kundeservice
$50.5K
Kundesuksess
$73.8K
Grafisk designer
$48.3K
Maskiningeniør
$286K
Optisk ingeniør
$387K
Produktdesignleder
$385K
Regulatoriske forhold
$108K
Salgsingeniør
$65.3K
Teknisk forfatter
$129K
Totalbelønning
$304K
Venturekapitalist
$91.9K
Opptjeningsplan

20%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ByteDance er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 30% opptjenes i 4th-ÅR (7.50% kvartalsvis)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

35%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ByteDance er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 15% opptjenes i 1st-ÅR (15.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 35% opptjenes i 4th-ÅR (35.00% årlig)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ByteDance er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

12 month cliff and vests quarterly.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos ByteDance er Programvareingeniør at the 4-1 level med en årlig totalkompensasjon på $1,207,230. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ByteDance er $209,525.

