ByteDance Lønninger

ByteDances lønn varierer fra $16,519 i total kompensasjon per år for en Regnskapsfører på laveste nivå til $1,207,230 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ByteDance. Sist oppdatert: 11/21/2025
iOS-utvikler
Mobil Programvareutvikler
Frontend Programvareutvikler
Maskinlæringsingeniør
Backend Programvareutvikler
Fullstack Programvareutvikler
Nettverksingeniør
Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler
Dataingeniør
Produksjon Programvareutvikler
Sikkerhets Programvareutvikler
Nettstedspålitelighetssingeniør
Virtuell Virkelighet Programvareutvikler
Utvikleradvokat
Forskningsviter
20%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
30%
ÅR 4
Hos ByteDance er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
30% opptjenes i 4th-ÅR (7.50% kvartalsvis)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
35%
ÅR 4
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
