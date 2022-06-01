Selskapskatalog
BWX Technologies
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

BWX Technologies Lønninger

BWX Technologiess lønn varierer fra $84,660 i total kompensasjon per år for en Maskiningeniør på laveste nivå til $155,876 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos BWX Technologies. Sist oppdatert: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Maskiningeniør
$84.7K
Prosjektleder
$156K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos BWX Technologies er Prosjektleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $155,876. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos BWX Technologies er $120,268.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for BWX Technologies

Relaterte selskaper

  • DoorDash
  • Amazon
  • Intuit
  • Square
  • SoFi
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bwx-technologies/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.