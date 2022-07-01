Selskapskatalog
b.well Connected Health
b.well Connected Health Lønninger

b.well Connected Healths lønn varierer fra $170,000 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $179,100 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos b.well Connected Health. Sist oppdatert: 11/21/2025

Programvareingeniør
Median $170K
Programvareutviklingsleder
$179K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos b.well Connected Health er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $179,100. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos b.well Connected Health er $174,550.

