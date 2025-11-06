Selskapskatalog
Bucketplace
Bucketplace Programvareingeniør Lønninger i Seoul Capital Area

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Seoul Capital Area hos Bucketplace utgjør totalt ₩97.73M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Bucketplaces totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Median Pakke
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Totalt per år
₩97.73M
Nivå
L4
Grunnlønn
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Bonus
₩4.65M
År i selskapet
1 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Bucketplace?
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Backend Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Bucketplace in Seoul Capital Area ligger på en årlig totalkompensasjon på ₩144,712,453. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Bucketplace for Programvareingeniør rollen in Seoul Capital Area er ₩101,193,920.

