Selskapsoversikt
BT
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

BT Lønninger

BTs lønnsområde varierer fra $7,650 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $256,275 for Salg i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i BT. Sist oppdatert: 8/20/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Median $20.3K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

IT-teknolog
Median $43.6K
Stabssjef
$88.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Kundeservice
$29.2K
Dataanalytiker
$7.7K
Datavitensskapssjef
$47.8K
Dataanalytiker
$17.5K
Finansanalytiker
$88.3K
Maskinvareingeniør
$119K
Personal
$48.4K
Juridisk
$184K
Markedsføring
$107K
Produktdesigner
$42.7K
Produktsjef
$73.2K
Programsjef
$113K
Prosjektleder
$9.4K
Salg
$256K
Cybersikkerhetsanalytiker
$80.1K
Programvareingeniørsjef
$61K
Løsningsarkitekt
$52.3K

Dataarkitekt

Teknisk programsjef
$74.2K
Teknisk forfatter
$10.9K
UX-forsker
$81.5K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos BT er Salg at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $256,275. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos BT er $61,004.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for BT

Relaterte selskaper

  • Sprint
  • Vodafone
  • TELUS
  • Singtel
  • Airtel India
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser