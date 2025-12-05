Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige Datavitenskaper totalkompensasjonen in United States hos BS&A Software varierer fra $53.3K til $76.1K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for BS&A Softwares totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/5/2025

Hva er karrierenivåene hos BS&A Software?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskaper hos BS&A Software in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $76,050. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos BS&A Software for Datavitenskaper rollen in United States er $53,300.

