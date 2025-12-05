Selskapskatalog
Brown-Forman
Brown-Forman Datavitenskap-leder Lønninger

Den gjennomsnittlige Datavitenskap-leder totalkompensasjonen in Mexico hos Brown-Forman varierer fra MX$915K til MX$1.33M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Brown-Formans totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/5/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$55.6K - $64.5K
Mexico
Vanlig Område
Mulig Område
$49K$55.6K$64.5K$71.1K
Vanlig Område
Mulig Område

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskap-leder hos Brown-Forman in Mexico ligger på en årlig totalkompensasjon på MX$1,328,060. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Brown-Forman for Datavitenskap-leder rollen in Mexico er MX$915,134.

