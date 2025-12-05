Selskapskatalog
Brooklyn Chinese-American Association
Brooklyn Chinese-American Association Programvareingeniør Lønninger

Den gjennomsnittlige Programvareingeniør totalkompensasjonen in Ghana hos Brooklyn Chinese-American Association varierer fra GHS 1.37M til GHS 1.91M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Brooklyn Chinese-American Associations totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/5/2025

Hva er karrierenivåene hos Brooklyn Chinese-American Association?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Brooklyn Chinese-American Association in Ghana ligger på en årlig totalkompensasjon på GHS 1,911,335. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Brooklyn Chinese-American Association for Programvareingeniør rollen in Ghana er GHS 1,372,240.

Andre ressurser

