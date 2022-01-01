Selskapskatalog
Brex
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Brex Lønninger

Brexs lønn varierer fra $27,078 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $630,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Brex. Sist oppdatert: 8/28/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Dataforsker
L4 $195K
L5 $395K
Produktleder
Median $440K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Programvareutviklingsleder
L5 $613K
L6 $630K
Salg
Median $260K
Kundeservice
Median $47.9K
Forretningsutvikling
Median $200K
Markedsføring
Median $174K
Produktdesigner
Median $290K
Teknisk programleder
Median $278K
Forretningsoperasjonsleder
$181K
Forretningsanalytiker
$81.3K
Finansanalytiker
$146K
Programleder
$245K
Rekrutterer
$27.1K
Cybersikkerhetsanalytiker
$199K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Brex er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Brex薪资最高的职位是Programvareutviklingsleder at the L6 level，年度总薪酬为$630,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Brex的年度总薪酬中位数为$245,250。

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Brex

Relaterte selskaper

  • Ramp
  • Citadel
  • Chime
  • Two Sigma
  • Old Mission
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser