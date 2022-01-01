Brex Lønninger

Brexs lønn varierer fra $27,078 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $630,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Brex. Sist oppdatert: 8/28/2025
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Brex er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.
