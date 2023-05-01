Bowery Farming Lønninger

Bowery Farmings lønnsområde varierer fra $137,700 i total kompensasjon årlig for Maskinteknisk ingeniør i nedre ende til $298,500 for Dataanalytiker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Bowery Farming . Sist oppdatert: 8/20/2025