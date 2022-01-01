Selskapskatalog
Bose Lønninger

Boses lønn varierer fra $42,432 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $283,575 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Bose. Sist oppdatert: 9/4/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $170K
Produktdesigner
Median $83.2K

UX Designer

Maskinvareingeniør
Median $158K

Dataforsker
Median $120K
Løsningsarkitekt
Median $230K
Teknisk programleder
Median $120K
Forretningsanalytiker
$42.4K
Juridisk
$161K
Ledelsesrådgiver
$172K
Markedsføring
$44.2K
Maskiningeniør
$109K
Produktleder
$61.8K
Programleder
$135K
Prosjektleder
$65.3K
Salg
$42.5K
Programvareutviklingsleder
$284K
UX-forsker
$154K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Bose er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $283,575. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Bose er $120,000.

