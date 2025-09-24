Selskapskatalog
Bosch Global
Bosch Global Løsningsarkitekt Lønninger

Løsningsarkitekt-kompensasjon in Germany hos Bosch Global utgjør totalt €104K per year for EG16. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Germany utgjør totalt €101K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Bosch Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€ --
€ --
€ --
€ --
Hva er karrierenivåene hos Bosch Global?

Inkluderte stillinger

Data Architect

Cloud Architect

Ofte stilte spørsmål

Bosch Global in GermanyのLøsningsarkitektで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬€127,067です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Bosch GlobalのLøsningsarkitekt職種 in Germanyで報告されている年間総報酬の中央値は€103,428です。

