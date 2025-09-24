Programvareutvikler-kompensasjon in Germany hos Bosch Global varierer fra €67.7K per year for EG12 til €77K per year for SL4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Germany utgjør totalt €89K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Bosch Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
EG12
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
Ingen lønninger funnet
