Dataforskningsleder-mediankompensasjonspakken in Germany hos Bosch Global utgjør totalt €112K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Bosch Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Median Pakke
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
Totalt per år
€112K
Nivå
SL1
Grunnlønn
€112K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i selskapet
12 År
Års erfaring
15 År
Hva er karrierenivåene hos Bosch Global?

€142K

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataforskningsleder hos Bosch Global in Germany ligger på en årlig totalkompensasjon på €136,679. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Bosch Global for Dataforskningsleder rollen in Germany er €111,610.

Andre ressurser