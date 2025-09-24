Selskapskatalog
Dataanalytiker-mediankompensasjonspakken in Singapore hos Bosch Global utgjør totalt SGD 81.4K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Bosch Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Median Pakke
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Totalt per år
SGD 81.4K
Nivå
L2
Grunnlønn
SGD 71.2K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 10.2K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos Bosch Global?

SGD 210K

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Dataanalytiker at Bosch Global in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 83,823. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Dataanalytiker role in Singapore is SGD 81,439.

