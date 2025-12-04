Selskapskatalog
Boom! By Cindy Joseph
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Administrativ assistent

  • Alle Administrativ assistent lønninger

Boom! By Cindy Joseph Administrativ assistent Lønninger

Den gjennomsnittlige Administrativ assistent totalkompensasjonen in Pakistan hos Boom! By Cindy Joseph varierer fra PKR 3.43M til PKR 4.87M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Boom! By Cindy Josephs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Vanlig Område
Mulig Område
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Administrativ assistent innrapporteringers hos Boom! By Cindy Joseph for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn


Bidra
Hva er karrierenivåene hos Boom! By Cindy Joseph?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Administrativ assistent tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Administrativ assistent hos Boom! By Cindy Joseph in Pakistan ligger på en årlig totalkompensasjon på PKR 4,869,451. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Boom! By Cindy Joseph for Administrativ assistent rollen in Pakistan er PKR 3,429,787.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Boom! By Cindy Joseph

Relaterte selskaper

  • PayPal
  • Intuit
  • Microsoft
  • Lyft
  • LinkedIn
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/boom-by-cindy-joseph/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.