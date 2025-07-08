Selskapskatalog
BlueDot
BlueDot Lønninger

BlueDots lønn varierer fra $64,974 i total kompensasjon per år for en Finansanalytiker på laveste nivå til $112,110 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos BlueDot. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Dataforsker
$79.1K
Finansanalytiker
$65K
Produktdesigner
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Produktleder
$112K
Programvareutvikler
$109K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos BlueDot er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $112,110. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos BlueDot er $88,271.

Andre ressurser