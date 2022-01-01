BlueCat Lønninger

Selskapskatalog
BlueCats lønn varierer fra $74,625 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $254,720 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos BlueCat. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Produktdesigner
$74.6K
Produktleder
$129K
Salg
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Programvareutvikler
$255K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos BlueCat er Programvareutvikler at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $254,720. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos BlueCat er $130,417.

