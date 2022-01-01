BlueCat Lønninger

BlueCats lønn varierer fra $74,625 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $254,720 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos BlueCat . Sist oppdatert: 8/31/2025