Blue Origin
Blue Origin Lønninger

Blue Origins lønnsområde varierer fra $90,000 i total kompensasjon årlig for Forretningsanalytiker i nedre ende til $249,312 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Blue Origin. Sist oppdatert: 8/23/2025

$160K

Maskinteknisk ingeniør
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Kvalitetsingeniør

Produksjonsingeniør

Termisk ingeniør

CAE-ingeniør

Programvareingeniør
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Systemingeniør

Maskinvareingeniør
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Innebygd maskinvareingeniør

Romfartsingeniør
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Teknisk programsjef
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Teknisk prosjektleder

Produktsjef
L3 $151K
L4 $249K
Materialteknisk ingeniør
L2 $120K
L3 $140K
Elektroingeniør
Median $200K
Forretningsanalytiker
Median $90K
Prosjektleder
Median $146K
Forretningsdrift
$102K
Kjemiteknisk ingeniør
$91.5K
Kontrollingeniør
$171K
Virksomhetsutvikling
$246K
Dataanalytiker
$164K
Datavitensskapssjef
$244K
Finansanalytiker
$154K
Personal
$136K
IT-teknolog
$198K
Produktdesigner
$218K
Programsjef
$225K
Rekrutterer
$99.3K
Cybersikkerhetsanalytiker
$150K
Programvareingeniørsjef
$212K
FAQ

The highest paying role reported at Blue Origin is Produktsjef at the L4 level with a yearly total compensation of $249,312. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blue Origin is $151,333.

