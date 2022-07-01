Selskapskatalog
Blue Canyon Technologies
Blue Canyon Technologies Lønninger

Blue Canyon Technologiess lønn varierer fra $85,000 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $194,025 for en Maskinvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Blue Canyon Technologies. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Maskinvareingeniør
$194K
Maskiningeniør
$180K
Programvareutvikler
Median $85K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Programvareutviklingsleder
$184K
Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Blue Canyon Technologies is Maskinvareingeniør at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $194,025. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blue Canyon Technologies is $182,104.

