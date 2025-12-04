Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige Datavitenskaper totalkompensasjonen in United States hos Blue Acorn iCi varierer fra $205K til $293K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Blue Acorn iCis totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$235K - $275K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$205K$235K$275K$293K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Blue Acorn iCi?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskaper hos Blue Acorn iCi in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $292,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Blue Acorn iCi for Datavitenskaper rollen in United States er $205,000.

Andre ressurser

