Programvareingeniør-kompensasjon in India hos Bloomreach varierer fra ₹4.67M per year for Software Engineer til ₹6.12M per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹5.18M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Bloomreachs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
