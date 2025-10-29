Selskapskatalog
Bloomreach
Programvareingeniør-kompensasjon in India hos Bloomreach varierer fra ₹4.67M per year for Software Engineer til ₹6.12M per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹5.18M.

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Junior Software Engineer
(Inngangsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos Bloomreach?

Inkluderte stillinger

Fullstack Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Bloomreach in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹6,559,324. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Bloomreach for Programvareingeniør rollen in India er ₹4,393,828.

