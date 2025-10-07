Selskapskatalog
Bloomberg Data Architect Lønninger i United Kingdom

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Bloombergs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025

£122K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Bloomberg er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Data Architect hos Bloomberg in United Kingdom ligger på en årlig totalkompensasjon på £180,828. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Bloomberg for Data Architect rollen in United Kingdom er £102,207.

