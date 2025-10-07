Selskapskatalog
Bloomberg
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Full-Stack Programvareingeniør

  • New York City Area

Bloomberg Full-Stack Programvareingeniør Lønninger i New York City Area

Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in New York City Area hos Bloomberg varierer fra $201K per year for Software Engineer til $312K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in New York City Area utgjør totalt $270K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Bloombergs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025

Gjennomsnitt Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Software Engineer
(Inngangsnivå)
$201K
$170K
$59
$30.7K
Senior Software Engineer
$312K
$249K
$3.3K
$59.6K
Legg til kompSammenlign nivåer

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Bloomberg er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos Bloomberg in New York City Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $375,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Bloomberg for Full-Stack Programvareingeniør rollen in New York City Area er $269,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Bloomberg

Relaterte selskaper

  • Chatham Financial
  • BitGo
  • ID.me
  • DataScan
  • Gusto
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser