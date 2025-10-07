Dataingeniør-kompensasjon in New York City Area hos Bloomberg utgjør totalt $310K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in New York City Area utgjør totalt $170K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Bloombergs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$310K
$242K
$0
$67.5K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Bloomberg er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)